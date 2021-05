Andarsene - temporaneamente - per non pensare. Dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League con la Juventus guardando dalla panchina i compagni vincere col Bologna, nella notte di domenica Cristiano Ronaldo ha fatto le valigie ed è partito in direzione Portoallo. Lisbona, casa. Lì dove un giorno l'attaccante sogna di tornare a giocare per chiudere la carriera con la maglia dello Sporting, con la quale tutto è iniziato.



L'EUROPEO - Ancora però è presto, dopo la fine del campionato Cristiano ha voltato pagina e ora ha solo l'Europeo nella testa: per avvicinarsi alla competizione il Portogallo farà due amichevoli di rodaggio tra le quali il big match contro la Spagna (4 giugno). Poi affronterà Ungheria, Francia e Germania nel girone, con la voglia di evitare un'altra delusione dopo la mancata vittoria dello scudetto e l'eliminazione agli ottavi di Champions. La conquista del titolo di capocannoniere del campionato? Non basta per farlo dormire sereno.



SCELTA TECNICA - L'ha fatto intendere lo stesso Ronaldo, ieri, con un post sui social che ha lasciato perplessi i tifosi su un eventuale addio alla Juve: "Non abbiamo vinto la A, ma devo dare valore a ciò che abbiamo raggiunto quest’anno. In Italia nulla è facile da vincere. Avanti! Bello sapere che dò gioie ai tifosi". Senza la qualificazione in Champions sarebbe stato un addio certo avrebbe già detto a Mendes di cercare una nuova squadra, ma anche con questa situazione però la permanenza non è certa. Un campanello d'allarme è arrivato proprio nella gara decisiva col Bologa, in una di quelle partite in cui Ronaldo vuole sempre esserci. E invece? Panchina. Scelta tecnica. E chissà come l'avrà presa... Secondo La Gazzetta dello Sport il portoghese è meno coinvolto all'interno del contesto bianconero, ma un trasferimento di un giocatore che guadagna 31 milioni di euro non è mai facile. Specialmente in questo periodo.