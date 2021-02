Nel vedere le immagini delle due tifoserie caricare le squadre davanti San Siro prima del derby, molti si sono chiesti perché, a questo punto, non riaprire gli stadi per una quota limitata di tifosi. In Premier League, secondo quanto riporta Sky Sport UK, ci sarebbe già una data probabile per il rientro negli impianti. Nel percorso che porterà ad un allenamento delle misure anti Covid, gli stadi dovrebbero riaprire per un numero limitato di fan il 17 maggio. Se così fosse, il pubblico tornerebbe in tempo per poter assistere dal vivo all'ultima settimana di Premier League.