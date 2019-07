Come riporta il Daily Star, la trattativa per il trasferimento di Moise Kean all'Everton sta procendendo spedita. La quotazione di 40 milioni di euro richiesta dalla Juventus non spaventa i Toffees, pronti ad investire sul giovane talento italiano. Tra le due società resta il nodo da sciogliere legato al diritto di recompra che i bianconeri vogliono inserire nel contratto. Si continua a trattare.