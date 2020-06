è in uscita dalla Juventus, la società sta cercando una sistemazione all'attaccante ormai fuori dal progetto. Oltre alla chiamata del River Plate e all'interesse dall'MLS (dove gioca il fratello Federico), anche il Wolverhampton ha messo gli occhi sul Pipita. La soluzione però non sarebbe gradita ai tifosi, che, come riporta As, hanno bocciato l'arrivo di Higuain schierandosi contro il suo acquisto attraverso i tanti messaggi sui social. I tifosi dei Wolves lo definiscono finito.