Tra polemiche sulle decisioni arbitrali e utilizzo del Var, i direttori di gara sono spesso al centro delle cronache calcistiche. In Italia ma anche all'estero. Dall'Inghilterra ci arrivano i dettagli di un particolare meccanismo vigente nella terra di Sua Maestà, dove gli arbitri pagano letteralmente per i propri errori. Come rivela Sportsmail, infatti, oltre allo stipendio base annuale di circa 120 mila euro, i "fischietti" hanno a disposizione dei bonus potenziali che si aggirano sui 50 mila euro. Ma attenzione, non tutti ricevono lo stesso bonus: dipende dal loro rendimento. Più errori commettono, più si erode il bonus che percepiranno a fine stagione. Qualcosa che ha una diretta ricaduta sull'uso del Var, dato che il sovvertimento di una scelta tramite on field review viene considerato come un errore dell'arbitro centrale (che ha sbagliato la prima decisione sul campo) e dunque concorre anch'esso a diminuire il bonus: per questo, i direttori di gara della Premier League si sentono particolarmente sotto pressione quando devono decidere se modificare una decisione dopo il richiamo del Var.