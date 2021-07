Giorgio Chiellini per i tedeschi è diventato un vero e proprio idolo. Tutto vero. Il capitano azzurro non solo viene elogiato in Germania per aver vinto la finale dell'Europeo contro l'Inghilterra, ma anche per, e da quelle parti è sulla bocca di tutti.- "Vogliamo essere come lui - hanno ammesso alcuni -. Il giocatore del momento in Germania però è ufficialmente senza contratto con la Juve pronta a fissare un appuntamento per il rinnovo non appena il difensore rientrerà dalle vacanze. In questi giorni Chiellini si sta godendo il meritato riposo insieme a Leonardo Bonucci, il ritorno a Torino è previsto per i primi d'agosto, quando poi si incontrerà con la società per, a meno di clamorosi colpi di scena, rinnovare il contratto fino al 2022.