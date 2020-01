di BN

Douglas Costa è pronto a tornare al Bayern Monaco. La Bild, autorevole quotidiano tedesco, ne è sicura. Il brasiliano, che con i bavaresi ha già giocato due anni, mettendo insieme 77 partite, 14 gol e 27 assist, potrebbe quindi secondo la Bild riassaporare il clima della Bundesliga, con il Bayern che avrebbe proposto alla Juve un prestito fino a giugno, con possibilità poi al termine della stagione di discutere un eventuale riscatto.



LA VERITA’ - Un ritorno che, secondo quanto riferito da calciomercato.com, è invece difficile, in quando la Juve non ha alcuna intenzione di cedere Douglas Costa. Ha giocato poco nell’ultimo periodo, è vero (solo 120 minuti in 7 gare), ma Sarri non ha mai nascosto di stimarlo molto, e lo considera una risorsa importante, così come la società. Uno scenario che difficilmente cambierà, a meno di un’offerta irrinunciabile.