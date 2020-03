Stanchi di stare tutto il giorno a casa, paura di ingrassare? Non preoccupatevi, basta aprire Instagram e potete allenarvi con un compagno d'eccezione: Douglas Costa. Tutti agli ordini del coach Lucas Kruel. Il basiliano della Juventus infatti pochi minuti fa ha ricondiviso una storia del suo personal trainer che annuncia l'orario dell'allenamento di oggi. Con tanto di fusi orari: per chi si trova in Italia l'appuntamento è stasera alle 20, chi è in Brasile alle 16 e per chi vive negli Stati Uniti alle ore 15.