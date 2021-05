"Andrea Pirlo è stato il primo ad ammettere la stagione negativa della Juve - spiega Lele Adani analizzato il momento bianconero in diretta sulla Bobo tv - Mentre intorno a lui è stato un gioco a nascondino, lui ha detto di non essere contento, di avere altre idee, di essere stato costretto ad adattarsi (che secondo me, tradotto, voleva dire: non ho trovato quello che cercavo). Bisogna entrare dentro alle situazioni e capire chi cerca di comunicare e chi invece prova a fare il furbo. Andrea è stato uno dei migliori giocatore della storia del calcio e si mette a nudo, non ha bisogno di nascondersi".