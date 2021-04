L'ex centrocampista Stefano Fiore ha commentato la posizione di Andrea Pirlo, sempre più in bilico sulla panchina della Juve: "Se dovesse centrare la qualificazione in Champions meriterebbe un'altra chance. Non può essere considerato l'unico o il principale responsabile in una stagione andata male. La colpa è un po' di tutti. Io mi sarei aspettato che Andrea fosse stato ancora più tutelato dalla società, soprattutto in alcuni momenti in cui regnava tanta confusione. Si poteva correggere il tiro aiutando un allenatore alla sua prima esperienza, ma io mi auguro che possa avere un'altra possibilità".