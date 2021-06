Nel corso della Bobo tv in diretta su Twitch, l'ex attaccante Nicola Ventola si è schierato dalla parte di Alvaro Morata dopo le critiche ricevute durante l'Europeo con la Spagna: "Alvaro ha detto bene - spiega Ventola - Lì sono stati abituati troppo bene. La Spagna crea molto e per questo innervosisce gli avversari, magari poi i tifosi si infastidiscono dell'errore sotto porta". Com'è successo proprio a Morata, che per un errore davanti al portiere avversario si è preso critiche e fischi del Wanda Metropolitano di Madrid.