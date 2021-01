"Era dal 1981 che la SPAL non si qualificava ai quarti di finale di Coppa Italia (contro il Torino in quel caso). L’ultima sfida alla Juventus in Coppa risale al 1973 (sconfitta per 5-0). Exploit"



Questo è il dato Opta che dà una dimensione "storica" alla sfida tra i bianconeri e la formazione di Ferrara, allenata da Pasquale Marino, che avrà luogo fra nemmeno due settimane nei quarti di finale della coppa nazionale. La Juve si è qualificata battendo agli ottavi il Genoa 3-2 ai tempi supplementari, mentre la Spal (che milita in Serie B) ha dovuto superare ben 4 turni. Ha sconfitto Bari, Crotone, Monza e, ieri sera, il ben più quotato Sassuolo.