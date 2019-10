Sandro Tonali è reduce da un avvio di stagione molto convincente con la maglia del Brescia, nel suo primo anno in Serie A. Un motivo in più per le big, italiane e internazionali, di tenere gli occhi ben fissi sul talento classe 2000, molto ambito sul mercato. La Juventus è in prima fila, ma attenzione anche a Inter, Napoli e Roma nella corsa a Tonali, per cui si è iscritta anche la Fiorentina, secondo La Repubblica. Il prezzo? Già oggi è oltre i 40 milioni di euro.