In che girone di Serie C gioca la Juventus Next Gen?

La stagione 2025/26 della Serie C Sky Wifi è ormai alle porte. Il 25 luglio verrà ufficializzata la composizione dei tre gironi, mentre il 28 luglio saranno svelati i calendari sui canali social ufficiali della Lega Pro. Le sessanta squadre partecipanti conosceranno così il proprio cammino stagionale. Il 26 luglio, inoltre, verranno sorteggiati gli abbinamenti della Coppa Italia Serie C, che prenderà il via nel terzo weekend di agosto.Tutte le 1.250 partite saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW, con una gara per turno visibile in chiaro sui canali Rai. Il nuovo pallone ufficiale della Serie C Sky Wifi è pronto a tornare protagonista sui campi di tutta Italia.

Le seconde squadre

Saranno tre le seconde squadre iscritte: Juventus Next Gen, Atalanta U23 e la nuova Inter U23, al debutto assoluto (il nome ufficiale è ancora da svelare). Milan Futuro, invece, è retrocesso in Serie D. Le seconde squadre non potranno ritrovarsi nello stesso girone della scorsa stagione, aprendo a possibili nuove combinazioni.Con le esclusioni di Lucchese, Spal e Brescia, Pro Patria, Inter U23 e Ravenna sono state riammesse o ripescate, mentre il Caldiero Terme resta fuori.