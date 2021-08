La Borsa italiana non ha vissuto oggi una giornata particolarmente esaltante, con l'indice Ftse Mib che ha fatto registrare un complessivo -0,85%. Un trend negativo nel quale però non s'inserisce il titolo Juventus, che chiude questo martedì agostano in. Sale a +6,78% la performance juventina dell'ultimo mese, mentre resta tendente al ribasso (-13,63%) quella dell'anno.Per quanto riguarda invece lo Spread Btp Bund, il dato rimane vicino alla situazione degli ultimi giorni e al momento staziona su quota 104 punti.