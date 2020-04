3









In Brasile già lo paragonano a Kakà. Succede spesso per i talenti emergenti sudamericani essere accostati a glorie del passato. A volte reggono il confronto, spesso e volentieri no. Ma Igor Gomes ha tutti i crismi per emergere. Trequartista classe ’99, al San Paolo ha mostrato tutte le sue qualità nella prima parte di stagione attirando i migliori club europei. Lo sa anche il suo allenatore, Fernando Diniz, incerto della sua permanenza al Morumbi: “Non resterà a lungo con noi, è una materia prima eccellente”.



TALENTO DA TOP CLUB - Proprio così, è una materia di primo livello, e in quanto tale è destinata a vestire maglie pesanti. Come riporta Calciomercato.com, Igor Gomes è entrato nel mirino di Real Madrid, Barcellona e anche della Juventus, informata dagli scout presenti in Sudamerica. I Blancos negli ultimi anni hanno operato con decisione in Brasile, portando a Madrid Vinicius Jr e Rodrygo, mentre la Juventus continua a coltivare l’attrazione per Kaio Jorge, attaccante 18enne del Santos. Dunque il San Paolo potrebbe veder partite un altro diamante della propria collezione: dopo la cessione per 20 milioni di Antony all’Ajax, il prossimo ad approdare nel calcio europeo potrebbe essere Igor Gomes. E quando il talento di un giocatore balza agli occhi dei migliori club al mondo, le aspettative non possono essere che elevate.