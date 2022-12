Lasta pensando ad inserire nuove figure per rafforzare la dirigenza. In questo senso, il ruolo per cui si sta sondando il mercato è quello del direttore sportivo, carica ricoperta attualmente daQuest'ultimo potrebbe quindi lasciare la Juve a fine stagione ma non è escluso, come riporta Gazzetta,it, che cambi posizione all'interno della dirigenza, passando da ds a direttore generale.