Si è giocato sabato scorso allo Stadion FK di Minsk ed erano presenti 300 spettatori. Ma in Bielorussia non hanno imposto le misure per contenere il coronavirus, come tutti gli altri Paesi d'Europa. Eppure, a qualcuno è parsa una decisione assurda. A partire dall'ex Juve e Lecce Sergei Aleinikov: "Il campionato bielorusso con i tifosi è semplicemente una pazzia". Di diverso avviso è l'ex Arsenal Hleb: "È una situazione drammatica con conseguenze sempre più terribili. Ma qui in Bielorussia i nostri politici continuano a credere che questo virus non sia importante e che non abbia senso confinarlo. Io, per sicurezza, trascorro la maggior parte del mio tempo libero con la mia famiglia a casa mia, ma le strade e i ristoranti sono sempre pieni di gente".