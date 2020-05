Ripresa a luglio, chiusura ad agosto, gare da giocare a porte chiuse e tutte a Sydney. Questo l'orientamento della Federcalcio australiana secondo quanto reso noto da Bruce Djite, direttore tecnico dell'Adelaide United, club dell'A-League. la Federazione sta pensando di riunire tutte le squadre a Sydney e di far disputare tutte le partite delle cinque giornate che mancano senza pubblico. In Italia, invece, situazione ancora in alto mare: i giocatori hanno ricominciato ad allenarsi individualmente ma si sta ancora discutendo su un'eventuale ripresa del campionato.