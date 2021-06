“Nell’attesa di CR7”. Così spiega Tuttosport il grande fattore che condiziona il mercato della Juventus. Ronaldo sì o Ronaldo no fa tutta la differenza del mondo, ma Allegri, Nedved e Cherubini hanno stilato un piano d’azione che prescinda in parte da questa dinamica. Serve almeno un attaccante (oltre a rinforzare il centrocampo) e, oltre al rinnovo del prestito annuale di Alvaro Morata, per TS il preferito sarebbe Dusan Vlahovic. Il gioiellino della Fiorentina è stato protagonista di una stagione da urlo da 21 gol in campionato, numeri che hanno alzato il suo valore a circa 50-60 milioni di euro. Inoltre, Commisso avrebbe promesso al nuovo tecnico Gattuso la sua permanenza. La Juve farà un tentativo, non è detto che riuscirà nell’impresa ma quantomeno ci proverà. GLI ALTRI – Vlahovic non è il solo nella lista bianconera. È sempre caldo il nome di Mauro Icardi, che vorrebbe rimanere al Psg, anche le idee del club parigino potrebbero discostarsi dalla volontà dell’argentino. Che potrebbe diventare protagonista nel vociferato scambio con Cristiano Ronaldo. Tra le alternative regna sempre il nome di Milik, passato a gennaio al Marsiglia, con cui la Juve ha un gran feeling grazie ai rapporti con il presidente Pablo Longoria (ex scout dei bianconeri). Scorrendo verso il basso troviamo Malen del PSV e Zapata, blindatissimo dall’Atalanta. Kean piace sempre ma il Psg fa sul serio con l’Everton, mentre Depay sembra promesso sposo al Barcellona.