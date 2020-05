Il futuro dialla Juventus è in bilico. Il centrocampista francese è l'unico insieme a Higuain a non essere ancora rientrato in Italia dopo il lockdown, atteggiamento non gradito dalla dirigenza. Probabilmente lo farà domani. Intanto il francese continua ad allenarsi nella sua Villa in Costa Azzurra, per tornare in forma in vista della ripresa dell'attività. Al suo ritorno, Rabiot dovrà stare 14 giorni in isolamento prima di poter ripresentarsi alla Continassa.