Il Barcellona inizia l'anno con una vittoria: nonostante le assenze, la squadra di Xavi riesce a vincere sul campo del Maiorca e lo fa - ironia della sorte - grazie a un gol di Luuk de Jong, bomber schierato dall'allenatore catalano in un tridente super inedito con Jutgla (Barcellona Under 23) e Akhomach (giovanissimo, classe 2004). Non a caso i blaugrana sono forti su Alvaro Morata, attaccante della Juventus individuato da Xavi per rifare il look al reparto avanzato. Il gol di de Jong, anche lui in uscita (lo vuole il Cadice), è arrivato al 44' del primo tempo.