A pochi giorni dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro la, l'si ferma di nuovo in campionato. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, è uscita sconfitta dal match di San Siro contro la, a cui è bastato un gol di Giacomoal 53' per conquistare i tre punti. Per i nerazzurri, che martedì sera torneranno appunto ad affrontare la Vecchia Signora, si tratta della terza sconfitta di fila in Serie A, dopo quelle contro gli stessi bianconeri e lo Spezia.