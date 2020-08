Dejan Kulusevski è pronto a far parte della Juventus dalla stagione 2020-21. Nell'attesa di ripartire, si rilassa in vacanza sul suo campo da basket, tennis e calcetto.. personalizzato! Già, perché vicino alla rete da tennis c'è scritto sul terreno DK10, la sua sigla. Ieri il ventenne svedese ha pubblicato su Instagram una video-storia che vede lui e un'altra persona giocare a pallacanestro insieme all'amico Joel Asoro, anche lui calciatore svedese, al momento al Groningen in prestito dallo Swansea. Kulusevski e Asoro hanno convidiso la trafila giovanile in patria, nel Brommapojkarna.