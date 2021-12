Il rinnovo è ormai cosa fatta, ma perc'è una pretendente che non vorrebbe arrendersi: è il, che secondo quanto riportato da Calciomercato.com e dalla stampa inglese, segue interessato la trattativa tra la Joya e la Juventus. L'accordo non è stato ancora messo nero su bianco: questione di tempo, come lo stesso Dybala ha precisato: "La società per ora ha altre questioni da risolvere". Ma fino ad allora, i Reds monitorano: se per qualsiasi motivo Dybala non dovesse rinnovare, una Joya a parametro zero sarebbe allettante per tutti e la squadra di Klopp è in prima fila.