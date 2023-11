La Vecchia Signora ha tessuto con maestria il suo quinto trionfo di fila, issandosi, seppur per una notte, sul gradino più alto della classifica della Serie A.Una vittoria sofferta, ancora una volta di corto muso, in cui la Juventus, sotto la guida di Allegri, ha dispiegato un buon possesso di palla ma è stata frenata dalla solita sterilità offensiva, che può diventare un vero problema in futuro; il gioco infatti si è snodato in una lotta tra la supremazia territoriale della Juve e le rapide contromosse del Cagliari, sottolineate da alcune scampate occasioni.Lecito chiedersi però dove potrà arrivare questa compagine quando e se anche gli attaccanti torneranno a segnare.Il baluardo della vittoria bianconera è stato Bremer, che ha elevato lo spirito guerriero per imprimere il suo sigillo, seguito poi da un sempre più sorprendente Rugani, che ha raddoppiato con una zampata opportunista da attaccante vero.In questo momento è la difesa la vera forza della Juve.Peccato solamente per il gol subito da parte di Dossena, che ha infranto l’imbattibilità di Szczesny, fermatasi dopo 6 partite.Il Cagliari dell'ex Ranieri, nonostante la sconfitta, ha mostrato grinta, sfiorando alla fine addirittura il pareggio con un altro tiro di Dossena che ha lambito il palo. La rete del 2 a 1 ha infatti risvegliato gli spiriti, insinuando qualche dubbio nella fase difensiva bianconera, ma la Juve ha resistito, sigillando la vittoria e proiettandosi verso il prossimo scontro contro l'Inter, dopo la sosta per le Nazionali, che molto ci dirà delle reali ambizioni bianconere di questa stagione.La Juve è una corazzata che quando avrà recuperato anche i gol dei suoi attaccanti volerà verso la conquista dello scudetto oppure è una squadra che più di questo non può fare e quindi bisogna accontentarsi del gioco difensivo e pragmatico messo in opera sino ad ora per non perdere le sicurezze acquisite?@stefanodiscreti