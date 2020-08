8









L'arrivo alla Juventus di Weston McKennie e le voci su Manuel Locatelli e Leandro Paredes non devono farci dimenticare un altro nome caldo per il mercato juventino a centrocampo. Quello di Houssem Aouar, il 22enne centrocampista tuttofare del Lione. I tifosi bianconeri forse avrebbero voluto dimenticarlo, essendo stato uno dei principali carnefici della Juve agli ottavi di finale di Champions League, ma comprensibilmente è tra i centrocampisti finiti sul taccuino di Paratici. Facciamo il punto della situazione. COSA SAPPIAMO - Aouar è il pezzo più pregiato della florida bottega del presidente Aulas, che tra i numerosi giocatori lanciati nel calcio internazionale negli ultimi decenni vanta - per citarne un paio - Miralem Pjanic e Alexandre Lacazette (quest'ultimo prodotto del vivaio, mentre Pjanic è cresciuto nel Metz). Il prezzo è di almeno 50 milioni di euro, una cifra che per la Juve attuale è troppo alta da poter essere sborsata a cuor leggero. La pista però è tutt'altro che fredda: i contatti con l'agente ci sono stati, la preferenza del giocatore per il club bianconero rispetto ad altre destinazioni pure (giocare con Ronaldo stuzzica la fantasia). Non c'è che attendere le prossime mosse.