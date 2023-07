Si avvicina un'importante cessione per la Juventus, ovvero quella di Denis Zakaria. Come riferisce Sky Sport infatti, sono previsti per domani nuovi contatti e dovrebbe arrivare l'offerta dal West Ham di 18 milioni di euro. Il club bianconero chiede 25 milioni, c'è quindi ancora distanza tra le due parti ma è colmabile.Non sarà l'unica cessione per la Juve visto che poi dovrà pensare agli altri giocatori in uscita come Mckennie e Arthur. Una volta risolte queste situazioni, i bianconeri potranno andare all'assalto di un nuovo centrocampista e il nome in prima fila rimane quello di Milinkovic Savic.