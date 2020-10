1









Matteo Lovato è l'intuizione del Verona per questo inizio di stagione. Preso dal Verona per soli 500mila euro, dopo pochi mesi dall'inizio del campionato è già entrato nel mirino della Juve. I bianconeri sono rimasti impressionati dalle sue qualità nell'ultima partita allo Stadium, ma sul difensore centrale classe 2000 ha messo gli occhi anche il Milan, pronto a inserirsi in una corsa per il giocatore. I rossoneri vogliono anticipare tutti e secondo La Gazzetta dello Sport potrebbero fare un'offerta già nella prossima sessione di mercato.