Ci sono sette giocatori della Juventus che, per motivi diversi, hanno lasciato la "bolla" del J Hotel in cui i bianconeri stanno trascorrendo l'isolamento fiduciario in seguito alla positività di due membri dello staff, emersa sabato. Si tratta di ​Gigi Buffon e Merih Demiral (per tornare a casa), Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo (questi 5 per raggiungere le rispettive nazionali). La loro responsabilità è ora personale: la Juventus li ha segnalati alla Asl di Torino, che a sua volta li segnalerà alla Procura.

COSA COMPORTA TUTTO QUESTO? - La spiegazione di tutto questo meccanismo, come riportata da Calciomercato.com, è affidata alle parole di Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Citta di Torino: "Abbiamo ricevuto la segnalazione direttamente dalla Juventus, che ritengo si sia comportata in maniera esemplare da questo punto di vista. Il nostro compito ora è quello di notiziare alla Procura i nominativi di chi ha lasciato il luogo dell'isolamento. Non penso che sia stato commesso niente di così grave, se qualcuno dovesse aver preso magari un volo privato pagherà una multa e non credo che dei calciatori possano aver problemi a farlo".