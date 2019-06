La trattativa per Paul Pogba entra nel vivo. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United nel corso di questa sessione di calciomercato. Juventus e Real Madrid sperano nel colpaccio dopo aver sondato il terreno ed essersi fatti avanti con il diretto interessato. Tuttavia, i Red Devils non intendono perdere il proprio gioiello, se non di fronte ad un’offerta pari o superiore ai 150 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Marca, saranno decisivi i prossimi 10 giorni, anche a causa dei paletti del Fair Play Finanziario.