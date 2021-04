Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è tutt'altro che sicuro. Difficile prevedere ora lo scenario prossimo del portoghese, che sta per conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A ma non gli basta. CR7 proverà a trascinare la squadra di Pirlo verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma se i bianconeri non dovessero arrivare tra le prime quattro, secondo quanto riporta La Stampa sarebbe impensabile di tenere Ronaldo a Torino.