Dopo aver portato a casa la prima delle due sfide di Europa League contro il Friburgo, la Juve di Max Allegri è riuscita a ripetersi anche nella sfida di questa sera contro la Sampdoria, imponendosi sui liguri per 4-2. Vittoria che consente dunque ai bianconeri di continuare a coltivare le speranze per una qualificazione in Champions. Entusiasmo che è stato poi manifestato anche dai calciatori attraverso i loro account social, come Danilo che scrive: 'impariamo dagli errori e miglioriamo ancora'. Ecco nella Gallery seguente i post dei calciatori bianconeri.