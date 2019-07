L'Imolese ha annunciato l'acquisto di Stefano Padovan, prodotto del vivaio bianconero lasciato in scadenza di contratto dalla Juventus. Vincitore con la Primavera di un Trofeo di Viareggio, nell'ultima stagione ​è stato tesserato per la rosa dell'U23, ma ​è stato girato in prestito alla Casertana. Classe '94, saluta la Juventus dopo quasi dieci anni.