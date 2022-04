Ciro Immobile dopo la tripletta al Genoa, parla così della lotta per il capocannoniere della stagione: "Vlahovic sta facendo un grande campionato - ha commentato Immobile intervistato dopo la partita - ma la squadra quest'anno mi sta mettendo in condizione di segnare tanti gol. Il merito è loro e della mia famiglia, le cose più importanti per me".