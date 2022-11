Ciro Immobile lavora per rientrare. Il centravanti della Lazio segue il programma del proprio iter riabilitativo e torna a toccare anche il pallone. Sognava di ritornare per il derby, ma Sarri ne ha dovuto fare a meno e lo staff procede ancora con cautela. Ha una chance di far parte dei convocati per il Monza, ma il vero obiettivo è la trasferta contro la Juventus.