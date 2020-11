Dopo il pareggio in emergenza in Russia contro lo Zenit, la Lazio inizia la preparazione per la gara contro la Juventus, domenica alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma. Un caso, però, rischia di scombinare i piani: quello relativo ai tamponi biancocelesti. L'inchiesta è aperta e le parti sono ben divise sull'argomento, con più di qualche occhio puntato sull'operato di Lotito. Come riporta Il Messaggero, con ogni probabilità i biancocelesti recupereranno i tre calciatori bloccati per la trasferta di ieri sera: Immobile, Leiva e Strakosha. Lotito comincia ad essere furioso per la questione tamponi, mentre la procura indaga. E il Torino si infuria.