Il ‘tunnel di ansie e incertezze’ (come titola La Gazzetta dello Sport) in cui è incappato Ciro Immobile, potrebbe essere giunto al capolinea. L’ultimo tampone a cui si è sottoposto ha dato esito negativo e l’Asl ha dato il via libera per sostenere le visite mediche di idoneità sportiva presso la Clinica Paideia. Ma l’iter è stato lungo ed estenuante. Tutto inizia prima della sfida di Champions contro il Bruges, quando Immobile viene fermato per una positività emersa dai tamponi Uefa. Niente sfida europea, ma pochi giorni dopo i test effettuati dal laboratorio Diagnostica di Avellino risultano negativi, dunque arruolabile per la trasferta della Lazio a Torino, dove peraltro segna il gol del 3-3. Stessa storia per gli impegni contro Zenit e Juventus, positivo per la Uefa e non per Avellino, salvo poi essere contraddetto dai molecolari del Campus Biomedico di Roma, che lo fermano a pochi minuti dalla rifinitura di sabato. Altri due tamponi per volare in Nazionale, uno negativo e uno positivo, che porta l’Asl Roma 1 a prescrivergli l’isolamento. Ieri sera, la svolta per uscire dal tunnel.