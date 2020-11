Il mondo cambia e va avanti e con questo la comunicazione. Viviamo nell'era dei social che hanno avvicinato i calciatori - e le loro vite private - ai tifosi. A fare un ulteriore passo in avanti ci ha pensato Twitch, la piattaforma di live streaming dove alcuni calciatori giocano ai videogiochi in diretta rispondendo alle domande dei fan. Questo pomeriggio è toccato a Ciro Immobile che mentre si trovava in diretta ha risposto alla domanda di un tifoso che gli chiedeva chi preferisse tra due grandi del calcio italiano: "Totti o Del Piero? È come scegliere tra carbonara o amatriciana, è difficile prendere una decisione".