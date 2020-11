Questa volta ci siamo, Ciro Immobile è pronto a tornare. L'ultimo tampone a cui si è sottoposto l'attaccante della Lazio ha dato esito negativo, Questa mattina alle 8 sosterrà le visite presso la Clinica Paideia per ottenere l'idoneità sportiva, ultimo step per tornare a disposizione di Inzaghi. Arrivato l'ok dall'Asl, termina l'isolamento per Covid-19 del bomber dopo che già questa mattina erano state annullate le visite mediche previste per una difformità sui tamponi. Immobile quindi torna pienamente in corsa per rientrare in gruppo essere già disponibile per la ripresa del campionato, che vedrà i biancocelesti impegnati a Crotone.



E proprio dalla clinica Paideia, riporta calciomercato.com, ha dichiarato: “Finalmente! Pronto per Crotone? Certo, sono qui apposta”.