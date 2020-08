Poco prima del pareggio per 2-2 maturato in amichevole contro la Triestina, il bomber della Lazio Ciro Immobile ha lanciato l’allarme in casa biancoceleste: “Non abbiamo cambiato molto”, così si è riferito al mercato in entrata, per ora bloccato e rimasto ‘intristito’ dal mancato arrivo di David Silva. L’attaccante ha poi proseguito: “Le tre competizioni saranno impegnative, ma abbiamo entusiasmo e non vogliamo fare da comparsa ma divertirci. Mi affaccio alla Champions con tanto entusiasmo. Non tutti l’hanno vissuta, la conosco e so che tensione c’è nel preparare le gare”.