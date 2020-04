A Sky Sport, Immobile ha parlato della sua quarantena. "Amo la Formula 1. Mi piace perché tutto può cambiare da un momento all'altro. Negli ultimi anni poi le auto, grazie alle nuove tecnologie, sembrano volare, e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Adoro il brivido del sorpasso. Sono nato con il mito di Schumacher, da bambino lo seguivo, ho vissuto i tempi d'oro della Ferrari. Mi piacerebbe vederla trionfare un po' di più, ma anche così è bello perché c'è più competitività. Seb? Difficile scegliere fra lui e Leclerc, ma Seb non posso metterlo in panchina, è cinque volte campione del mondo. Piuttosto in panchina mi ci metto da solo".