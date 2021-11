Ciro Immobile è già tornato a casa, lasciando il ritiro dell'Italia per infortunio. Il problema rischia di essere più serio del previsto perché l'infortunio che risale alla gara contro la Salernitana, non era in realtà emerso subito e soltanto ieri dopo gli esami è stato scoperto, riporta il Corriere dello Sport, un vasto edema al muscolo soleo.Il polpaccio è inoltre un muscolo molto delicato per un calciatore e il percorso di recupero è sempre più lento di altre lesioni.