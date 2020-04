Ciro Immobile, attaccante della Lazio, si è sfogato ai microfoni di Lazio Radio Style allineandosi alle parole del presidente Lotito: “Sono d’accordo con la linea della società. Io e Dzeko a Villa Borghese e non a Formello o Trigoria mi sembra una cosa pazzesca. Le soluzioni ci sono, ci potremmo allenare ognuno in una metà campo, addirittura possiamo anche evitare di incontrarci. Aspettiamo di ripartire presto, la gente vuole rivedere il calco. Tutti i calciatori che sto contattando non vedono l’ora di tornare in campo. Da quello che so nessuno andrebbe contro alla ripresa. Penso alla Serie B e alle altre categorie, ma anche al bene delle persone che lavorano attorno al calcio”.