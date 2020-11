Ciro Immobile è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone, parlando anche del caos tamponi che l'ha coinvolto nelle scorse settimane: "Mi ha dato fastidio che si sia parlato del Ciro uomo senza conoscerlo, di solito lascio perdere le polemiche perché sono consapevole di essere davanti alle telecamere ma certe parole mi fanno rabbrividire. Questo era per concludere una storia che mi ha creato dispiacere. L'esultanza? Mi dispiace deludere ma non volevo zittire nessuno, era per un gruppo di amici con cui giochiamo ad Among Us in cui c'è questo gesto, me lo avevano chiesto e l'ho fatto con piacere. Nazionale? Ci sono stati momenti in cui ero pronto per andare ma il tampone risultava ancora positivo, sono stato contento delle partite che hanno fatto i compagni per raggiungere le final four di Nations League. Mi hanno fatto tutti sentire la loro vicinanza così come la Lazio e i suoi tifosi, sono tornato ancora più carico perché quando vivi queste situazioni capisci quanto sia importante questo sport quando lo fai con questa passione. Oggi era la partita giusta per riprendere dove avevamo finito prima della sosta".