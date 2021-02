Oggi ai microfoni di Sky Sport ha parlato Ciro Immobile, bomber della Lazio a -9 dal Milan capolista della Serie A: "È tornata la Lazio pre lockdown? Credo di sì, siamo in un momento di forma psicofisica buonissima anche se le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. L’abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’anno scorso e se perdi concentrazione e cattiveria agonistica, fai fatica. Abbiamo perso tanti punti, eravamo in una situazione difficile e siamo stati bravi a rimontare in classifica. Adesso siamo lì e vogliamo giocarcela".