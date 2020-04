Ciro Immobile, attaccante della Lazio, parla in diretta Instagram con Er Faina: “Ho un ottimo rapporto con Tare e Peruzzi, con tutti i dirigenti. La Lazio per me è destinata a rimanere al vertice negli anni, è una società seria con tifosi fantastici. Anche nei momenti di difficoltà ho visto come ha reagito, come in una famiglia. Ti mandi a quel paese e torna tutto come prima; anche noi abbiamo avuto tanti problemi ma li abbiamo sempre risolti guardandoci in faccia”,



SULLA JUVE - “Quando arrivò la Juve pensai fosse uno scherzo. Ritrovarti una chiamata del genere è incredibile. Me lo disse mio padre, la mia famiglia nemmeno aveva mai preso l'aereo e dovevamo andare a Torino. Fu molto difficile ambientarmi, ti dovevi subito mettere al livello degli altri e tutto era frenetico. Il primo anno ho fatto fatica, poi gli altri due anni andarono alla grande”.