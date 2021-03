A LaLazioSiamoNoi, l'ex tecnico della Juventus Massimiliano Maddaloni, ha parlato di Immobile e del suo debutto nel giorno della consegna della Scarpa d'Oro: "Sono orgoglioso di aver allenato Ciro, lui è nel mio cuore. Veniamo dalla Campania, io da Napoli e lui da Torre Annunziata e siamo arrivati tutti e due alla Juventus negli stessi anni. Entrambi abbiamo fatto un percorso che ci ha portato ad arrivare alti livelli. Io l’ho avuto nel mio secondo anno alla Juventus in Primavera. Con me in Primavera fece talmente bene da vincere il torneo di Viareggio quell’anno, come uno dei protagonisti di quella rosa. Innanzitutto ricordo la semplicità e l’umiltà dell’uomo. Lui è sempre stato una persona disponibile, cordiale e simpatico. Ha un carattere bellissimo, va sempre d’accordo con tutti. È nato leader e aveva voglia di voler arrivare, inoltre si distingueva per una capacità di apprendimento molto elevata. Anche oggi nel modo di giocare è un’altruista, oltre ad essere goleador. È il primo ad andare a pressare gli avversari, si sacrifica e corre per novanta minuti".