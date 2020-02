Ciro Immobile non si ferma più: 27 gol in 25 gare di Serie A. Contro il Genoa, l'attaccante della Lazio ha proseguito sulla striscia di una rete a partita. Ciro ha chiuso una settimana grandiosa: gol all'Inter e quello al Grifone, 30 anni sulla cresta dell'onda. Higuain è chiaramente nel mirino, in testa del nativo di Torre Annunziata c'è soprattutto quello: nel 2016, il Pipita segnò 36 gol con la maglia del Napoli. A Immobile ne mancano 9, con 13 partite da giocare. Obiettivo alla portata. E la Scarpa d'Oro? Occhio a Lewandowski: il polacco ha siglato una doppietta contro il Paderborn, 25 reti in Bundes. Ciro è ancora in testa a 54, 50 per l'attaccante del Bayern. CR7? Quota 42.