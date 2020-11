Immobile furioso, ma mette la Juve nel mirino. Vuole esserci e crede proprio di poterci essere, come già successo contro il Torino, nonostante il doppio forfait europeo a cavallo della gara, per via di alcuni tamponi "debolmente positivi". L'inchiesta della Procura Figc è aperta, perché questa alternanza di risultati insospettisce. Analisi in corso, con altri elementi da trovare, che possano ribaltare in favore del Torino il 4-3 subito contro la Lazio in un 3-0 a tavolino. La Procura, spiega il Messaggero, non avrebbe prove di violazione del protocollo prima di Torino-Lazio ma il club di Lotito rischia comunque per una volazione risalente al martedì: mancata bolla per il gruppo squadra entrato in contatto con i positivi e partitella forzata con Immobile (positivo) in campo, guarda caso già tra le riserve. Se verrà accertata questa positività già riscontrata scatterebbe sicuramente almeno la penalizzazione: 3 punti in campionato.